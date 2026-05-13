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受到人口减少和少子化问题困扰，日本国内生产总值在2023年被德国超过，经济总量跌落至全球第四位。此外，普通民众的恋爱满意度也是稳稳的“吊车尾”。

不满意度高居首位

总部位于巴黎的舆论调查企业益普索公司针对全球29个国家共计23268人实施了一项恋爱相关意识调查。在“是否感到被爱”这个问题中，只有51%的日本受访者表示感到“满意（含比较满意）”，远低于29国的平均水平（77%）。

对“恋爱和性生活”感到“满意（含比较满意）”的日本受访者比例较上一年调查减少6个百分点至33%，几乎只有29国平均水平（60%）的一半；感到“非常满意”者仅占6%，是唯一一个低于10%的国家。日本受访者的恋爱满意度连续四年垫底。

调查于2025年12月24日至2026年1月9日期间通过线上平台实施，调查对象为各国16岁至74岁民众。（各个国家调查对象年龄略有差异）

标题图片：photoAC

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