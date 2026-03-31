七成企业上调新员工起薪

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近日一份调查显示，整体约七成的受访企业将同比上调2026年4月入职的新员工起薪，平均涨幅为9462日元。此举的主要目的是为了吸引人才，而由于物价上涨等因素导致经营环境严峻而选择不上调起薪的企业比例也在上升。

半数小型企业不上调起薪

帝国数据库公司2月5日至9日针对全国企业实施了一次问卷调查（有效回答1541份）。结果显示，表示将“上调”起薪的企业占比达到67.5%，虽然同比下降3.5个百分点，但依然维持在高位水平。关于上调理由，正如某建筑企业所言“如果起薪太低，就无法吸引人才”，背景原因在于当下愈演愈烈的人才争夺战。

平均上调幅度为9462日元，同比增加348日元。起薪金额为“20万到25万日元”的企业占到整体的60%；“25万到30万日元”的占比为17.8%，同比上升6.4个百分点；“30万日元以上”的占比为2.7%。

另一方面，表示“不会上调”起薪的企业占比为32.5%，同比上升了3.5个百分点。有的企业还担心出现新员工工资高于老员工的“倒挂现象”，某电气设备制造企业表示，“考虑到和现有员工之间的平衡就难以上调起薪”。

此外，单就经营实力薄弱的小规模经营企业（制造业中指的是员工少于20人的企业）来看，计划上调起薪的企业占比仅为整体的半数。正如某小规模服务企业所言，“受到物价飙升的影响，提高起薪具有难度”。现实情况是，在严峻的经营环境中，小规模企业难以下定决心上调起薪。

标题图片：PIXTA

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