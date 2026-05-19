邮轮旅游业平稳复苏，停靠港次数创新高

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新冠疫情期间，邮轮旅游业遭受了毁灭性的打击。邮轮旅游重启第三年的2025年，旅客人数、停靠港次数双双增长。旅游需求正在平稳复苏。

国土交通省近日发布的估算值显示，2025年赴日邮轮游客人数同比增加约20%至176.7万人，已恢复至新冠疫情前峰值水平（2017年）的七成。邮轮停靠日本港口的次数同比增加约30%至3117次，已经超过新冠疫情前的峰值水平（2017年）。

邮轮停靠港口总次数中，外国邮轮停靠2352次，日本邮轮停靠765次。停靠次数最多的是博多和横滨（209次），第三至第五位分别是那霸（205次）、长崎（198次）和神户（142次）。

2015年至2017年，在中国邮轮市场需求上升的背景下，乘坐邮轮赴日旅游人数快速增长。尤其是九州、冲绳的各个港口迎来大量来自中国的邮轮。但新冠疫情暴发后，2020年3月国际邮轮全面停航，直至2023年才开始重启航运。

未能达成“2025年250万人”的目标

为重振邮轮旅游业，日本政府提出2025年“赴日邮轮游客达250万人”“外国邮轮停靠港次数超2000次”的目标，但游客人数未能达到目标。

从外国邮轮2025年的航运情况来看，2352次停靠港次数中，高价位（Premium、Luxury、ExpeditionClass）邮轮停靠1377次（59%），大众邮轮停靠975次（41%），相较于新冠疫情前呈现出“邮轮高端化”的倾向。停靠港口数量较上一年减少四个至93个港口。

标题图片：日本邮船公司的新邮轮“飞鸟3号”，2025年7月11日于横滨市中区（时事社）

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