日本大学生每月书籍费跌破1000日元

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物价上涨导致餐费增加。一些大学生拼命打工，在金钱和时间上都没有余力用于学习的情况已然凸显。

全国大学生活协同组合联合会（东京）2026年2月公布了去年秋季实施的学生生活情况调查结果。一个月的各项支出中，餐费受到物价上涨影响而增加。而原本就呈现减少倾向的书籍费进一步被削减，近十年来首次跌破1000日元。

学习之余还在打工的学生人数占到整体的77.4%。该比例在2016至2019年期间上升后，2020年一度大幅下降，2021年以后逐渐恢复。2024年超过了新冠疫情前的水平，此次调查又有了进一步上升。

调查打工和读书的关联性后发现，工作时间越多的学生，越倾向于不读书。每周工作时间超过23小时的学生中，63.6%表示每天读书时间“0分钟”，而每周工作不到7小时的学生，该比例为52.2%。用于打工的时间越少，愿意读书的比例就越高。另一方面，无论工作时间长短，都有一定数量的学生每天读书超过60分钟，所以似乎可以认为读书行为趋于“不读书”派和“就算忙也要保证时间读书”派的两极分化。

同时，每周工作时间越多的学生，表示每周除上课以外的学习（预习、复习）时间为“零小时”，即完全不学习的占比越高。工作时间的减少，学习“零小时”的人数也随之减少，学习“10小时以上”的人数增加。理所当然，长时间打工挤压了学习时间。

标题图片：photoAC

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