超过四成赴日欧美澳游客光顾美容沙龙

日本信息库

干净整洁、服务细致的日本美容沙龙正越来越受到访日游客的关注。或许可以我们期待美容沙龙成为继“美食”“自然风光”之后的又一大旅游资源？

美容沙龙

Recruit旗下的美容相关调查研究机构HOT PEPPER Beauty Academy实施的调查显示，2025年8月至11月期间来自欧洲、北美、澳洲共1535名入境游客中，42.6%在日本逗留期间光顾过美容沙龙，而表示“今后想去”的受访者比例也达到了30.2%。

关于光顾过的美容沙龙，列举“按摩/理疗放松”服务的受访者最多，占比为26.7%，其次是“美容院/酒店SPA”（18.7%）、“美发沙龙”（17.3%）。

在光顾率方面，“首次赴日”者的光顾率为31.6%，“赴日两次以上”者为47.4%，“赴日五次以上”者中，则有超过半数（54.5%）会光顾。可以看出，赴日次数越多的游客，越会把美容沙龙体验纳入旅行日程。

关于日本美容沙龙的魅力，列举“清洁感/卫生管理”的受访者最多，占比达61.9%，列举“接待/服务”（54.4%）、“技术好”（52.9%）的受访者比例也超过了50%。

美容沙龙光顾者中，66.5%在美容相关方面（含购买美妆产品等）支出了1万日元以上，平均支出20630日元。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。