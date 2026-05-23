日本掀起贴纸热，八成小学生“沉迷”其中

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“收集贴纸”已经可谓是一种社会现象。虽然许多中小学生都把贴纸当作社交工具，但似乎在这个领域也会产生“贫富”差距。

贴纸热现在在日本大有愈演愈烈之势，甚至出现售罄和限售的情况。Nifty（总部位于新宿区）2025年末至2026年1月期间针对少儿网站“Nifty Kids”的浏览用户实施的调查（有效回答2484份）显示，77.5%的小学生和47.8%的初中生表示着迷于收集贴纸。

“Bonbon Drop”最受欢迎

关于“喜欢的贴纸”，列举具有饱满立体感和艳丽外观的“立体滴珠贴纸”的学生最多，占比高达94.9%。这股热潮由文具制造商Q-LiA（总部位于大阪市）2025年发售的“Bonbon Drop Seal”引发，它们现在十分抢手，甚至出现了仿制品。

其次是在胶囊中封入液体或亮片的“水贴纸”（63.1%）、柔软有弹性的“棉花软糖贴纸”（54.6%）。另外，“屁屁贴纸‌”的动物等造型，“屁股”部分呈凸起设计，摸起来软绵绵、肉嘟嘟，非常治愈。这类使用特殊材质，不同于普通贴纸的商品受到孩子们的喜爱。



（图片：photoAC）

九成以上受访者会把贴纸贴在“贴纸收藏册”里。拥有这种收藏册的小学生和初中生中，分别有90.0%和67.1%表示“会交换贴纸”。交换贴纸已经成为一种社交工具，其中也有一些人是因为“担心无法融入朋友圈”而开始收集贴纸的。

整体上46.1%的受访者感觉交换贴纸“有得有失”“有赚有亏”。比如，“用百元店的贴纸换到了500日元的立体滴珠贴纸”“明明给了对方比较稀有的贴纸，对方却换给我一张普通贴纸”。孩子们会用金融行情术语来描述贴纸，比如说稀缺性的贴纸“牌价较高”等。

另一方面，也有一些受访者表示“不会和他人交换从朋友那里换到的贴纸”“第一次会直接交换对方喜欢的贴纸而不考虑牌价”等，他们会设定顾及他人情感的特定规则来享受交换贴纸的乐趣。

标题图片：Bonbon Drop Seal（时事社）

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