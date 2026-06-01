你更愿节约10分钟，还是节约100日元？

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作为乘客，你愿意更快地到达目的地，还是愿意多花10分钟而节约100日元？

更快还是更便宜？

提供路线搜索服务的“Ekispert”2026年2月4日至9日期间针对3685名app用户实施的调查显示，在日常生活中既注重“性价比”也重视“时效”者超过八成。

那么，如果有“多花10分钟但可以便宜100日元的电车路线”，会作何选择呢？

21.4%的受访者选择“优先考虑节约100日元”，10.6%选择“优先考虑缩短10分钟时间”，前者是后者的两倍，“节约派”占了上风。还有近七成受访者表示“如果不赶时间会选择便宜的方案”，这意味着相较于时间，更重视金钱价值的人占了绝大多数。

18.0%的受访者表示“愿意积极利用”通过追加费用可以避免拥挤或升级座位的服务；加上“价格或条件合适就愿意利用”这类服务的人在内，合计超过九成受访者对以额外支出享受舒适的交通服务表现出积极态度。

选择交通路线时，除了性价比和时效外，大家还会考虑“换乘次数”。关于前往目的地有多条路线时最优先考虑的因素，女性受访者中列举“换乘次数少”的人最多，占比达42.2%，而男性列举“到达用时短”的人最多，占比为33.7%，性别差异较为明显。似乎女性倾向于选择“简单快捷的路线”，男性倾向于选择“快捷便宜的路线”。

标题图片：PIXTA

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