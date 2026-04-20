绝大多数受访者不知道“携带宠物一同避难原则”

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对于主人来说，宠物也是自己的“孩子”。发生灾害需要避难时，觉得“不能抛下不管”，但如果带上宠物，又会担心避难所不同意接收。

日本环境省制定相关指南

2011年3月东日本大地震后大量宠物被留在家中或与主人走散，由被带到避难所的宠物而引发的纠纷也不在少数，鉴于这种问题，日本环境省于2013年制定了《灾害期间宠物救护对策指南》。该指南在2018年经过修订后，改以《人与宠物灾害对策指南》发布。

该指南的原则是“宠物主人有责任携带宠物一同避难”，但同时指出，一同避难并不意味在避难所与宠物同处一室进行饲养管理。

Ipet损害保险公司（东京都江东区）1月至2月期间针对宠物犬和宠物猫主人各500名实施的调查显示，只有8.0%的受访者“知道”该指南的存在，“知道”宠物原则上应与主人“一同避难”的人也仅占10.3%。

不过，即使不清楚最近的避难所是否接收宠物，仍有76.9%的受访者表示“会带宠物一起避难”。绝大多数受访者都认为不能把“孩子”抛下不管。

针对“不会带宠物避难”的人，他们给出的最多理由是“宠物可能无法进入避难所”，占比达44.6%；其次是“宠物不习惯和生人待在一起”（35.1%）、“会给没有养宠物的人添麻烦”（34.2%）等。

关于是否预设了发生灾害时采取的宠物相关防灾对策，包括“采取了相当充分对策”（4.4%）和“采取了对策”（15.6%）在内，两者合计只有20%。对于最近的指定避难所的宠物接收机制，也仅有11.6%的受访者表示“知道”。

日本无法避免发生地震和暴雨等灾害。有关宠物的防灾工作，也应牢记“有备无患”的原则，首先从调查了解最近的避难所的情况开始做起。

标题图片：PIXTA

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