超过六成小学生“说不出父母的手机号码”

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没有信号或电池耗尽……发生灾害时智能手机将不再是万能工具。如果把方便当作理所当然，紧急时刻或许会无法取得联系。

只要在手机里录入号码，就没必要记在脑子里？

三井住友海上代理服务公司2月针对1000名家有小学生的母亲实施的调查显示，低年级的孩子中，只有25.6%在不看任何记录的情况下“可以说出”或“大概可以说出”父母的手机号码，高年级的该比例也只有31.8%，均属于少数派。大约60%的父母认为自己的孩子没有熟记手机号码。

认知度较低的灾害用留言专线

关于发生灾害时和孩子取得联系的最可靠的方法，列举“连我（LINE）等聊天软件（智能手机）”的受访者最多，占比为25.8%。加上排在第三位的“手机通话（智能手机和儿童手机）”（13.0%），大约四成受访者表示“依赖于手机”。另一方面，仅有2.5%选了“灾害用留言专线171”，近四成家庭没有决定具体方法。

“灾害用留言专线171”是发生灾害时通过公共电话等留言录音，以此和家人等确认平安以及集合点等信息的一种服务。如果家庭成员之间没有事先确定和记住家庭专属的四位数密码，紧急时刻就无法使用。

关于灾害留言专线服务，65.6%的受访者表示“听说过”，认知度还算可以，但只有20.5%表示“知道使用方法”。“设置并共享家庭密码”的比例更低，仅为11.4%。可见，从“知道”到“可以使用”，中间存在着一道鸿沟。

NTT在每月1日和15日，以及9月1日前后的防灾宣传周，都会提供171的体验使用服务。希望大家提前和家人一起演练，以便在紧急时刻能够派上用场。

标题图片：PIXTA

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