国内广告费收入创历史新高

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现在人们已经不再阅读报纸和杂志，也不再收看电视，浏览的都是网上内容。网络广告行业呈现出前所未有的繁荣景象。

电通公司近日公布了每年实施的日本广告费总收入（推算）调查结果，2025年同比增长5.1%至8.0623万亿日元，连续四年创新高。企业因业绩优良而加快数字投资、举办大型活动等，拉动了广告行业的收入增长。

日本的广告费大致可划分为“大众传播四媒介（电视、广播、杂志和报纸）”“互联网（网络媒体、电商平台等）”“促销媒体（室外、出租车/地铁/车站等的交通广告、传单、直邮广告等）”三个类别。

大众传媒四媒介整体广告费收入为2.2980万亿日元（相当于上一年的98.4%），没有明显变化；网络广告费为4.0459万亿日元（相当于上一年的110.8%），增长较大，首次占到广告费总收入的五成以上；促销媒体广告费为1.7184万亿日元（相当于上一年的102.0%），连续三年保持正增长。

大型活动产生积极影响

受全球局势动荡和日元贬值造成物价上涨等因素影响，大众传媒四媒介，尤其是报纸广告投放量增长乏力。而网络广告方面，社交媒体竖屏视频广告和网络电视视频广告需求上升等因素带动了市场整体的扩大。继上一年之后，在podcast等音频媒体上的广告投放依然呈现良好态势。网络购物的进一步普及推动商品销售类电商平台的广告也实现了两位数增长。

促销媒体方面，入境游需求的上升促使室外、交通广告和销售点广告（POP）增加。大阪关西世博会和2025年东京世界田径锦标赛等大型活动的举办、酒店等大型商业设施的翻新改造和城市再开发也产生了积极影响，带动了广告费整体的增长。

标题图片：PIXTA

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