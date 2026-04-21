日本许多年轻人考虑放弃结婚生子

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18岁是即将进入社会的年纪。然而从小的成长环境，或许早已决定了未来的路？似乎在经济社会地位较低的家庭中长大的人认为结婚生子并不现实。

日本的少子老龄化问题在整个世界都显得尤为突出。日本财团为把握年轻人的思想和行为模式，一直在持续开展《18岁意识调查》。2025年11月末至12月上旬就结婚生子等人生规划问题实施了调查，下面是与2022年12月实施的相同主题的调查比较结果。

表示未来“想（“想”和“相对来说想”）结婚的受访者比例整体上减少7.4个百分点至58.1%。采用简易方法按家庭的经济社会地位从0分到3分将受访者分为4个组别（分值越大家庭越富裕）进行分析后发现，“0分”组的结婚意愿跌破50%，仅有49.25，明显低于其他组别。

表示并非自己的愿望，但实际“会结婚（“肯定”和“大概”的合计）”的受访者比例整体上减少6.2个百分点至44.8%。按社会经济地位划分，较为富裕的“3分”组和“2分”组中，认为自己会结婚的合计比例达到52%以上，“1分”组的该比例为46.5%，“0分”组为37.5%，可以看出家庭经济状况和结婚的现实可能性密切相关。

表示将来“想要（“想要”和“相对来说想要”的合计）”孩子的受访者比例整体上也减少7.1个百分点至51.5%。即便政府采取了各种应对少子化问题的措施，但并未形成年轻一代想要生育的动力。和结婚意愿一样，社会经济地位较低组别的人群想要孩子的意愿较低。

“认为自己实际会要孩子（必定会和大概会的合计）”的受访者比例整体上较上一次调查减少6.7个百分点至38.9%。按经济社会地位划分，“3分”组别的该比例为51.4%，“2分”组别为40.4%，“1分”组别为40%，“0分”组别为33.4%。此外，“0分”组别中，41.5%表示“不知道、没考虑过”，可以看出他们认为要孩子这件事极度缺乏现实意味。

标题图片: photoAC

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