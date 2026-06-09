“希望增加”工作时间的受访者仅占一成

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高市政权试图推行包括放宽工作时间上限等内容在内的“工作意愿改革”，但厚生劳动省实施的调查显示，整体上只有10%的受访者希望增加工作时间。

九成认为“现行的上限规定合适”

日本政府决定在始于2019年的“工作方式改革”中，将加班时间上限设定为“原则上每月不超过45小时”，以此作为防止过劳死的对策。对此，自民党认为“这种限制导致愿意工作的人无法工作”，作为应对用工荒的措施，于去年提出了“工作意愿改革”， 首相高市早苗已指示相关部门研究放宽限制的问题。

《工作方式改革关联法》已施行5年，为了掌握整体情况，厚生劳动省去年10月针对全国3000名劳动者实施了一次调查。

调查显示，表示“希望增加”和“比较希望增加”工作时间的受访者合计比例仅为10.5%，而表示“希望减少”和“比较希望减少”的合计比例则达到了30%。59.5%的受访者表示“维持现状即可”。

当被询问到希望增加工作时间的理由（多选）时，列举“希望多赚钱”（41.6%）、“希望按自己的节奏工作”（19.7%）和“没有加班费难以维持生计”（15.6%）的人较多。

调查还显示，关于加班时间的合理长度，列举“20小时或以下”的受访者合计占到65.6%，若是将加班时间范围限定在原则上的法定上限“45小时以下”，比例合计则高达93%。

认为超过上限“45小时以上”合理的人仅占整体的7%，可以看出至少劳动者一方要求放宽加班上限的需求较少。

现行法律设有特例措施，遇到临时特殊情况，劳资双方达成共识后加班时间可以超过法定上限，但“一个月超过45小时”的情况仅允许在一年内累计不超过6个月，且按数月平均计算必须低于80小时。

标题图片：photoAC

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