丹顶鹤已不再属于濒危物种

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形态优美、舞姿翩翩的丹顶鹤是日本人抱有特殊感情的鸟种。随着种群数量回升，灭绝风险降低这一情况，日本环境省近日将其保护级别从“濒危”下调至“近危”。

灭绝危险性较小

环境省3月17日公布了最新版濒危物种“红色名录”，其中因种群数量显著恢复，被指定为国家特别天然纪念物的丹顶鹤的危险等级由“濒危”下调至“近危（现阶段灭绝危险性较小）”。



大量丹顶鹤聚集在钏路湿地北侧观测点（2026年1月30日于北海道阿寒郡鹤居村，时事社）

过去人们一度认为丹顶鹤因明治时期的滥捕已经灭绝，但1924年发现钏路湿地深处生息着数十只丹顶鹤。1952年“钏路丹顶鹤”被指定为国家特别天然纪念物，并在当年的越冬调查中确认共有33只。之后，鹤居村、阿寒町等地志愿人员积极开展保护和投喂活动，在2025年1月下旬的调查中确认其数量已恢复至1927只，目前的评估认为其绝灭的风险较低。

丹顶鹤是大型鹤属鸟种，生息于东亚和俄罗斯东南部的。有道是“千年鹤，万年龟”，它象征长寿，作为吉祥之物而多用于家徽、包装纸、装饰绳结的图案等场合，是日本人非常熟悉的鸟类。江户末期的浮世绘画师歌川广重在《名所江户百景》中描绘了飞到江户的丹顶鹤，可见历史上日本本州也曾有丹顶鹤生息。



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虾夷鹿来到丹顶鹤投喂地（2017年，nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：photoAC

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