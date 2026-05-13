日本自卫队：与美国军事行动相关的历次海外派遣行动

日本信息库

过去，日本多次在联合国以外的框架下向海外派遣自卫队参与美国主导的军事作战。本文将回顾日本曾与美国共同参与的主要军事行动。

派往波斯湾扫雷（1991年）

针对伊拉克发动的科威特战争（1990年8月），国际社会组建了由美国主导的多国部队实施打击。始于1991年1月的海湾战争，多国部队发动了地空联合作战，并于2月解放了科威特。日本为这场战争提供了130亿美元的资金支持，但未提供人员贡献，因而被美国国会和媒体讥讽为“支票外交”。在停战之后的同年4月，日本政府决定向波斯湾派遣6艘海上自卫队扫雷舰，于6月至9月期间开展了扫雷行动。此次行动被定位为基于《自卫队法》的特例措施，是日本首次向海外派遣自卫队。

在“反恐战争”中的补给行动（2001年-2010年）

2001年9月11日，美国遭到多起恐怖主义袭击，美国总统乔治·沃克·布什提出开展“反恐战争”，寻求国际支援。美方也强烈期待日本做出人员贡献。据说知日派副国务卿阿米蒂奇曾要求日方“show the flag（亮明态度）”，小泉纯一郎政权制定了《恐怖主义对策特别措施法》。由于宪法的制约，日本无法参与战斗，所以选择了通过后方支援（加油）做出贡献的形式。海上自卫队补给舰主要在阿拉伯海和印度洋，向执行任务的多国部队舰艇无偿提供了柴油和航空燃油等。

派往伊拉克参与重建援助（2004年-2009年）

2003年，美国主导的“志愿联盟”（英国、澳大利亚、波兰等国参加），以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由发动了对伊拉克的军事入侵，推翻了萨达姆政权。美国小布什政府强烈要求日本“boots on the ground（派遣地面部队）”，小泉政权制定了《伊拉克重建特别措施法》，决定在战后重建阶段派遣自卫队进行援助。陆上自卫队以治安条件相对较好的伊拉克南部萨马沃地区营地为中心，开展“供水”“医疗支援”“修复学校和道路”等人道主义重建支援活动，直至2006年。航空自卫队则以科威特为据点，为参与伊拉克治安恢复行动的多国部队运送物资和士兵。



陆上自卫队先遣队队长佐藤正久上校（左端）在视察桥梁时听取相关人士的情况说明，2004年1月26日，伊拉克萨马沃郊外（时事社）

派往霍尔木兹海峡周边中东地区（2020年-）

波斯湾周边频发油轮遭袭事件的2019年，美国特朗普政权提议组建代号“哨兵”的国际联合海上行动，以确保中东及霍尔木兹海峡的安全。为避免和伊朗的关系恶化，日本未加入该联盟，表示“将单独开展信息收集工作”，向阿曼湾和阿拉伯海北部等海域派遣了护卫舰和反潜巡逻机。作为依据《防卫省设置法》第四条（调查研究）开展的调查活动，执行包括把握日本相关船只航行情况、警戒监视可疑船只和飞机的任务。

标题图片：2001年12月，基于《恐怖主义对策特别措施法》开展对美支援，海上自卫队“滨名”号补给舰在阿拉伯海为美国海军补给舰（左）补给燃料。两艘舰艇之间连上输油软管，输送柴油燃料（图片由随行的海上自卫队护卫舰“雾雨”号舰载直升机拍摄，海上自卫队提供，时事社）

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