日本农林水产品出口主力的十年之变

日本信息库

日本农林水产品和食品出口额逐年增长。随着海外各地掀起日料热潮，牛肉、绿茶和日本酒等成为新的支柱，和10年前相比已经发生了很大变化。

赴日游客增多带来的变化

农林水产省的统计数据显示，2025年农林水产品和食品出口额为1.7005万亿日元，已增至10年前的2015年（7451亿日元）的2.3倍。

从品类看，扇贝和10年前一样排在首位。2022年前，中国大陆是最大的出口目的地，东京电力福岛第一核电站核废水排海之后，中国大陆从2023年8月起全面禁止进口日本水产。在官方和民间共同努力下，2025年6月解除了进口禁令，但由于两国关系恶化，中方于2025年11月再次宣布禁止进口日本水产。但生产者积极开拓越南等地新市场，使得扇贝在各品类中稳居榜首。

和10年前相比最大的变化是牛肉、绿茶、日本酒和威士忌的异军突起。

2025年牛肉出口额达到731亿日元，是10年前的6.6倍，在各品类中的排名从第13位跃升至第2位。绿茶和抹茶出口额达到10年前的7.1倍，排名从第15位升至第4位。抹茶作为一种具有增进健康效果的超级食物受到关注，用于制作拿铁和甜点等加工品的原料需求大幅增长。

此外，日本酒和威士忌合计出口额达到950亿日元，超过扇贝位居榜首，是10年前两者合计金额（244亿日元）的3.9倍。“传统酿酒技艺”被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，而且适合与日料搭配，推动日本酒出口增长。高档国产威士忌也在海外受到好评。

截至2025年的10年间，赴日外国游客人数翻了一倍有余。农林水产省相关负责人表示，受此影响，“日本料理的知名度提高，海外日料餐厅增多，带动了食材需求”。同时，该负责人认为，2013年“和食”入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录也产生了积极影响。

标题图片：PIXTA/photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。