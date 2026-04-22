羽田机场位列全球最佳机场综合榜单第三名

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近日，2026年全球最佳机场排行榜新鲜出炉，羽田机场和成田机场分列综合第三和第五位。

“清洁”是日本的擅长领域

英国SKYTRAX公司发布“2026年全球机场奖（World Airport Awards 2026）”综合榜单，羽田机场排名第三，和上一年持平。成田机场位列第五，中部国际机场第12位，关西国际机场排名滑落至第25位。

羽田机场在评价机场清洁和舒适度的“全球最清洁机场”排行榜上连续11年雄踞榜首，在评价针对老年人和残障人士等行动不便人群友好程度的“全球最佳PRM和无障碍设施机场”排行榜上连续八年位列第一，在评价国内航线的“全球最佳国内机场”排行榜上连续14年独占鳌头。综合排名第五的成田机场在评价乘务人员服务品质的“全球最佳机场员工”排行榜上位列第一。

似乎细致周到的清洁工作可谓是日本擅长的领域。成田机场、关西国际机场、福冈机场分别位列全球最清洁机场第四、第七和第八位。全年吞吐量低于3000万人的全球最清洁机场榜单上，新千岁机场和中部国际机场分列第一和第二位，大阪伊丹机场也排在第四位。

2026年全球最佳机场排行榜前十名

第1 樟宜国际机场（新加坡）

第2 仁川国际机场（韩国）

第3 羽田机场（日本）

第4 香港国际机场（香港）

第5 成田机场（日本）

第6 夏尔・戴高乐机场（法国）

第7 列奥纳多・达芬奇国际机场（意大利）

第8 伊斯坦布尔机场（土耳其）

第9 慕尼黑机场（德国）

第10位 温哥华机场（加拿大）

出处：SKYTRAX

新加坡樟宜机连续两年位居综合榜首。近年来一直和该机场竞争首位的卡塔尔多哈哈马德国际机场因中东局势动荡而未能上榜。

标题图片：photoAC

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