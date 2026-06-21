2025年拾得并送交警方的现金金额达45亿日元

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日本警视厅公布的数据显示，2025年全年东京都送交警方的遗失物品、遗忘物品共计4538244件（同比增加3.0%），其中现金45.0882亿日元（同比增加0.5%）。

数据显示，送交警方的现金金额连续四年创新高。而遗失报案金额为83.2516亿日元，简单计算相当于54.2%送交了警方。

送交警方的遗失物品、遗忘物品总数达到4850775件（同比增加2.0%）。从类型来看，数量最多的是驾照和信用卡等“证明文件”，共819602件，占到整体的16.9%。其次是交通IC卡、定期车票、商品券等“有价证券类”（471399件，9.7%）、“衣物鞋履类”（460667件，9.5%）、“电器产品类”（403708件，8.3%）、“钱包类”（338104件，7.0%）等。

日均报案丢失手机610部

机主报案“丢失”的手机总数为225236部，日均达到610多部。而拾得送交警方的手机为144381部。最终有119516部回到“失主”手里，大约占到半数。

警方称，如果经过三个月依然没有找到失主，那么拾得物的所有权就会转移至拾得人；但拾得人在此后的两个月内没有认领，所有权将从拾得人转移至都道府县政府。

从拾得送交的现金情况来看，警方2025年处理的45.0069亿日元中，32.2958亿日元归还了失主，5.8680亿日元转交给了拾得人，6.8239亿日元归属了东京都政府。

标题图片：PIXTA

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