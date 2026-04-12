2026年春斗初次统计显示，薪资涨幅为5.26%

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2026年春斗期间，大型企业纷纷给出“满额”涨薪答复。接下来会正式进入谈判阶段的中小企业能否维持这个势头？中东局势紧张导致经济景气下滑也成为一个不稳定因素。

连续三年高于5%

日本劳动组合总联合会发布的2026年春斗(*1)初次统计结果（截至3月23日，1100个工会）显示，薪资涨幅（加权平均值）为5.26%，虽然比2025年春斗的初次统计结果（5.46%）低了0.20个百分点，但连续三年保持了高于5%的高水平。

其中，工会成员少于300人的中小工会（552个）的薪资涨幅为5.05%，虽然同比减少了0.04个百分点，但连续两年超过5%。不过，和总联合会为缩小大型企业和中小企业差距而提出的“整体5%以上，中小6%以上”的目标相比仍有较大差距。

虽然美国特朗普政权的高关税政策导致经营环境日益严峻，但在3月18日的集中答复日，丰田汽车连续六年完全满足了工会的诉求，其他电气设备和汽车等大型制造业企业也纷纷纷纷宣布大幅涨薪。四五月将正式展开劳资谈判的中小企业能够维持这种涨薪势头，将成为今后的关注焦点。

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