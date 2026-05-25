日本的大人们也痴迷于扭蛋

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孩提时代，可能很多人都对父母说过“求求你啦，就一次！”这样的话。拿到钱后，他们便开始去挑战扭蛋机。到了能够自由花钱的年纪，似乎有很多人并不满足于只玩一次，而是两次三次大手大脚地玩。

经营玩具与嗜好品业务的万代魂公司（BANDAI SPIRITS，东京都港区）针对扭蛋和角色抽卡等“随机周边”，也就是无法预知会抽中什么的商品实施了一次问卷调查，收到18到59岁共1032名受访者的回答。

关于随机周边的魅力，列举“激动、兴奋感”的受访者最多，占比达45.7%，其次是“抽到目标玩具的喜悦”（40.3%）、“超值感”（26.3%）、“购买行为本身就是一种玩乐”（26.0%）。也有23.5%的受访者包容度较高，表示“无论抽到什么都高兴”，似乎除了获取玩具本身外，作为体验所获得的“情感”也具有巨大的魅力。

“有的放矢”派和“冲动消费”派

关于购买的目的和理由，列举“喜欢的动漫角色商品上市的时候”的受访者最多，占比达47.3%，远高于其他各项。列举“在店里偶然看到”“试试运气”“奖励自己”的受访者比例也较高，分别都在20%以上。购买者似乎可以分为两派，一派有明确目的，有的放矢，另一派则是购物时顺手碰碰运气的冲动消费。

列举最多的购买场所是“专营店”，加上御宅族要素较强的“动漫角色商店”“综合动漫和手办商店”“官方线上商店”，合计占到整体的近五成。而“便利店”“超市”“家电量贩店”合计占到四成。由此也可以看出购买者分为有明确目的的群体和顺便闲逛随意尝试的群体。

扭蛋人气最高

整体上有63.3%的受访者表示最近一年内“每月至少购买一次随机周边”。可以看出，不仅是小孩，越来越多成年人也开始将之作为一种新的乐趣。

关于实际购买过的随机周边，列举“扭蛋”的受访者比例远高于其他各项。其次是“角色抽卡”、零食和玩具捆绑销售的“食玩”、看不见牌面的“集换式卡牌”和“谷子”、溶解后会出现赠品的“浴盐”。

关于单次购买的数量，列举“1个”的受访者比例略低于20%，而列举“2个”“3个”的受访者比例均高于20%，“4个以上”的受访者比例甚至超过了35%，意味着超过半数的人经常随意购买多个。

关于购买的这些商品的用途，半数以上受访者列举了“装饰房间”，其次是“收藏（妥善保管）”“挂在背包或者手机上”。在体验兴奋感之后，大家会把这些商品当做一种欣赏品或是携带在身边，将购买随机周边看做是支持自己喜爱的动漫角色并为此而乐在其中。

标题图片：PIXTA

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