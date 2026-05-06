三文鱼”连续15年位居回转寿司人气食材排行榜首

日本信息库

曾几何时，“寿司”曾是奢侈高档餐食的代名词。得益于回转寿司的诞生，现在寿司已经完全变成了一种价格亲民、随处可以吃到的“大众饮食”。

Umios（原Maruha Nichiro，2026年3月1日更名）每年实施的《回转寿司相关消费者现况调查》显示，关于在回转寿司店“经常食用的食材”， “三文鱼”以47.7%的得票率遥遥领先，比排在第二的金枪鱼红肉高出11个百分点以上，连续15年雄踞榜首。其受欢迎的理由，包括了“性价比高”“价格便宜，肉质肥美”等，似乎经济实惠这一点受到消费者肯定。

在回转寿司店的人均消费额方面，列举“1000到2000日元”的受访者最多，占比为45.7%，平均金额为1980日元。顺便提一句，在回转寿司店吃的盘数平均为9.9盘。如果按照2000日元吃10盘计算，海胆、金枪鱼大腹等基本上就不用想了，三文鱼便成为了必然之选。

关于想去哪些都道府县（自己居住的地方除外）吃回转寿司，列举北海道的受访者最多，共1269人，几乎是排在第二位的石川县（445人）的三倍。北海道被太平洋、鄂霍茨克海、日本海环绕，对马暖流和千岛寒流在此交汇，形成了世界上屈指可数的大型渔场，是寿司爱好者们向往的圣地。

针对“想去北海道”的受访者询问必吃食材，列举“盐渍鲑鱼籽”的人最多（206人），其次是扇贝、海胆和螃蟹。

此调查于2月中旬实施，对象为全国15到59岁每月至少吃一次回转寿司的民众，共收集到3000份调查样本。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。