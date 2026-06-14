2025年日本国内航空客运量同比增加

日本信息库

日本国土交通省近日公布的航空运输统计速报（2025年）显示，2025年乘坐国内航线定期航班的旅客人数同比增加4.2%至1.1147亿人。

国内航线定期航班货运量同比增加2.5%至61.6898万吨。

新冠疫情前的2019年的国内航线客运量为1.0667亿人，目前已连续两年高于这个水平。而货运量和新冠疫情前80万到90万吨的水平相比，仅恢复至七成左右。

日本的航空公司运营的国际航线客运量同比增加13.3%至2292万人。货运量同比增加5.7%至160.134万吨。从各个方向的国际航线客运量占比来看，中国大陆占16.3%、韩国占9.0%，亚洲其他地区占40.2%，亚洲方向占到六成以上。此外，美洲大陆占15.6%，太平洋（夏威夷、关岛等）占9.2%，欧洲占7.1%，大洋洲占2.5%。

客运量排名前十的国内航线如下所示。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。