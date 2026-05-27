器官移植，如愿者不到3%

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或许是生死观不同，无法接受脑死即人死的日本人很多，因此日本的脑死亡器官捐献情况极少。人口每100万人中的捐献者数还不到西班牙和美国的五十分之一。

对于疾病或事故导致器官功能衰竭的人来说，器官移植是最有希望延续生命的医疗手段。器官移植网络公布的数据显示，2024年的移植数量为662例，首次超过600例。

日本1997年颁布《器官移植法》，允许被判定为脑死亡的人捐献器官。“心跳停止后”可以捐献的器官仅限于肾脏、胰脏、眼球，但如果是“脑死亡后”，心脏、肺、肝脏等也可以进行移植。

按当初的规定，捐献需要通过签署“捐献意愿卡”等方式由本人事先通过书面形式表达在脑死亡阶段捐献器官的意愿，即使是在捐献者偏多的年份，也只有十多人捐献。2010年修订版《器官移植法》施行，规定即使没有本人表态，只要家属同意也可以捐献。此后，心脏、肺、肝脏移植的情况也开始增多。

另一方面，截至2026年3月末，申请移植的登记人数超过17000人，移植实现率仅约3%。

下面的图表展示了截至2023年末希望移植各种器官的登记人数和2024年的移植数量。虽然两个数字不一定完全对应，但可以看出难以如愿实施移植的现状。

标题图片：2000年4月在新潟市某医院实施的脑死亡患者肾脏的移植手术（记者团代表摄影，时事社）

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