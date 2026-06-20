日本报业的“性别平等”路阻且长

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历史上很长一段时期，把家务和孩子都丢给专职主妇的妻子，不分昼夜拼命工作捕捉独家消息的记者曾是热门职业。但如今这个行业已经出现了‌加拉帕戈斯化现象！？

认识差异

近日一份调查显示，报社和通讯社的员工中，36.4%认为“男女地位平等”，37.7%认为“男性受到了优待”，整体上两者水平相当。但女性和男性的看法却完全不同。女性受访者中，只有26.0%认为“平等”，58.3%认为“男性受到了优待”。而40.7%的男性受访者认为“平等”，只有29.4%认为“男性受到了优待”。

这项调查由日本报业协会于2025年11至12月期间实施，对象为加入该协会的报社和通讯社的员工和高管共约36000人，收到9630份（女性2755人，男性6823人，其他自认性别52人）回答。

似乎许多人通过“管理岗位任用的男性较多”“版面内容反映男性的意见”等现实情况，对职场的性别平等产生了疑问。

截至2025年4月，加入该协会的报社和通讯社女性员工占比为24.9%。其中，管理岗位（课长以上级别）女性占比为10.8%，首次超过10%，但仍然远低于社会整体水平。可以认为，过去由于“招录的女性较少”，所以管理岗位级别年龄段的女性较少，还有“‘男性职场’式的氛围排挤女性”，导致选择“中途离职”的女性较多等因素产生了综合性的影响。

针对报业女性高管比例仅为5.7%（2025年4月）这一现象，超过半数（52.3%）受访者认为“没有跟上社会大趋势”。关于设置女性管理人员占比数值目标这个问题，整体上55.6%的受访者表示赞成（包含相对赞成在内），尤其是女性受访者的赞成率（包含相对赞成）达到了67.9%；高管级别受访者中，也有58.9%赞成设定目标。

标题图片：PIXTA

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