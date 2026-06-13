日本超四成房客面临房租上涨

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月租上涨5000日元，全年负担就会增加6万日元。好不容易涨点薪水，就这么全都泡了汤！？

超过半数受访者房租涨幅超5000日元

提供房租信用卡支付服务的Crecari公司（东京都中央区）实施的调查显示，2025年续签了房屋租赁合同的20到39岁受访者中，42.1%都遇到了房租上涨问题。调查于2月上旬实施，收到1016份回答。

表示涨幅在“5000到9999日元”的受访者最多，占比为42.5%，整体上52.8%的受访者表示涨幅超过5000日元。近年来建筑费和修缮费飙升，加上固定资产税上涨导致租赁经营成本负担加重，调整房租不可避免。Crecari相关人士指出，“不仅是部分高档住宅和城市地区，即便是在普通住宅租赁市场，房租上涨也已常态化”。

经历过房租上涨问题的受访者中，近半数担心“家庭开支会变得拮据”，如果今后房租进一步上涨，39.3%表示“会考虑搬到租金便宜的房子”。

关于房租支付方式，44.4%列举了“账户自动扣款”，30.4%列举了“银行转账汇款”，合计几乎占到四分之三。但作为自己希望的支付方式，绝大多数受访者列举了“信用卡”，占比达74.7%，其次是“二维码扫码”（34.3%）。至于为何希望使用信用卡支付，受访者给出的比较突出的理由是“可以积分或积里程”，占比高达81.2%。

标题图片：photoAC

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