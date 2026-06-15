日本2024年垃圾排放量同比减少

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最近十年，日本的垃圾排放量减少了10%以上，而另一方面，废物回收利用率则略微呈现下降倾向。

日本环境省近日公布了2024年《一般废弃物排放及处理状况等》调查结果。调查显示，垃圾总排放量同比减少2.2%至3811万吨（相当于102个东京巨蛋体育馆）。人均单日垃圾排放量同比减少1.5%至839克。总排放量中，生活垃圾（家庭垃圾）2637万吨，占到约七成，商业垃圾1175万吨。

垃圾总排量比10年前的2015年减少了13.7%，人均单日排放量在最近十年间减少了100克。

排放的垃圾九成以上通过焚烧、粉碎筛选等方式进行了中间处理，306万吨进行了填埋。经中间处理后，有430万吨被回收利用，再加上直接作为可回收资源分拣的垃圾以及通过社区团体收集回收而后转化为资源的垃圾，总资源量同比减少3.4%至738万吨。废物回收利用率为19.3%，同比下降0.2个百分点。

垃圾处理费用2.4万亿日元

全国共有991座垃圾焚烧设施（截至2024年末），同比减少13座。其中大约七成（710座）会利用余热，大约四成（415座）拥有发电设施。这些发电设施的发电量为10448吉瓦时，相当于大约267万户家庭一年的用电量。

垃圾处理事业经费同比增加6.9%至24489亿日元。其中，建设改良费5561亿日元，处理和维护管理费17802亿日元。

标题图片：PIXTA

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