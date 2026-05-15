体检结果堪忧也不去就医者超四成

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很多人每年做完体检似乎就觉得已完成了任务，即使检查结果的数值超标，也会自我安慰是“普遍情况”“不至于要命”，进而一再推延就医。

有人连体检结果都不仔细确认

以技术手段提供医疗相关服务的Ubie公司（东京都中央区）实施的调查显示，在过去几年内接受过体检的1378名受访者中，仅有446人（32%）所有项目均获得“A级，无异常”评价，而有“B级，轻度异常/需要观察”和“C至D级，需要复查/治疗”评价的人，则分别达到564人（41%）和368人（27%）。

针对体检结果，只有不到半数的受访者（614人）表示“查看并理解了各项检查结果”；有482人表示“虽然看了，但并不理解”；而另外的282人（20%），甚至没有查看过详细数值。

关于没有认真查看结果的理由，列举“没有自觉症状”的人最多，共107人，其次是“每年大体没有异常”（84人）、“太麻烦”（66人）。本来体检的目的在于尽早发现异常并及时治疗，但如果依靠自觉症状来判断，那体检就失去了意义。

被判定为C至D级的368人中，只有207人实际前往医疗机构就诊，其余161人则未采取任何行动。关于没有就医的原因，很多人表示“无法判断严重性”“没有时间”“不知道紧急程度”。

可以看出，“接受”体检和“用好”体检结果之间存在一道鸿沟，体检结果常常被“置之不理”。

调查于2026年3月10日实施，对象为全国20岁以上男女各1000人，统计的数据来自过去几年内接受过体检人员的回答。

标题图片：PIXTA

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