日本的一年级新生长大后想当啥？教育 家庭 财经 工作劳动
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Kuraray公司每年针对4000名小学新生实施“将来希望从事的职业”调查。今年的最新结果显示，“糕点/面包烘培师”位居综合榜首，在受访学生中占比达12.2%。排在前五位的职业和上一年相同。无论男女学生，对排在第四位的“消防员/救援人员”的支持率都有所提高，达到6.7%，仅比排在第三位的“运动员”低0.1个百分点。和20年前（2006年）的调查相比，孩子们对守护民众和城市相关职业的兴趣有所提高。
一年级新生希望从事的职业TOP10（男女综合）
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|糕点/面包烘培师
|运动员
|2
|警察
|糕点/面包烘培师
|3
|运动员
|花店店员
|4
|消防员/救援人员
|护士
|5
|艺人/歌手/模特
|教师
|6
|司机/驾驶员
|艺人/歌手/模特
|7
|医生
|警察
|8
|电视/动漫角色演员
|司机/驾驶员
|9
|保育员
|医生
|10
|冰淇淋店店员
|电视/动漫角色演员
出处：Kuraray
从性别来看，女生最向往的职业是“糕点/面包烘培师”，支持率达21.2%，自开始调查以来已经连续28年位居榜首。此次排在第五位的“警察”已连续12年进入前十位，“消防员/救援人员”的排名也达到了历史最高的第12位，对于女生来说，“助人”的工作也变成了一种具有魅力的职业。
男生最向往的职业是“警察”（15.6%），已经连续两年位居榜首。其次是“运动员”（12.3%）、消防员或救援人员（10.8%）。20年前“运动员”（31.8%）一枝独秀，近年来逐渐形成了“三强”并立的局面。
一年级女生将来希望从事的职业TOP10
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|糕点/面包烘培师
|糕点/面包烘培师
|2
|艺人/歌手/模特
|花店店员
|3
|冰淇淋店店员
|护士
|4
|保育员
|教师
|5
|警察
|艺人/歌手/模特
|6
|医生
|保育员
|7
|教师
|运动员
|8
|护士
|医生
|9
|花店店员
|理发师
|10
|理发师
|销售/客服
出处：Kuraray
一年级男生将来希望从事的职业TOP10
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|警察
|运动员
|2
|运动员
|司机/驾驶员
|3
|消防员/救援人员
|警察
|4
|司机/驾驶员
|消防员/救援人员
|5
|电视/动漫角色演员
|木匠/手艺人
|6
|研究人员
|糕点/面包烘培师
|7
|油管博主
|研究人员
|8
|糕点/面包烘培师
|电视/动漫角色演员
|9
|医生
|医生
|10
|木匠/手艺人
|飞行员
出处：Kuraray
同步实施的“一年级新生的家长希望孩子从事的职业”调查显示，“公务员”（12.3%）连续两年成为最受女生家长青睐的职业。“护士”（10.8%）排在第二位，“医生”（6.6%）排在第四位，“医疗相关”（6.4%）排在第五位，“药剂师”（4.6%）排在第八位，为人类健康服务的工作较受欢迎。
男生家长最希望孩子从事的职业是“公务员”（17.5%），其次是“公司员工”（10.5%），已连续五年位列第二。可以看出男生家长倾向于选择稳定的工作。
女生家长“希望孩子从事的职业”TOP10
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|公务员
|护士
|2
|护士
|公务员
|3
|公司员工
|教师
|4
|医生
|保育员
|5
|医疗相关
|医生
|6
|专业人员
|药剂师
|7
|糕点/面包烘培师
|公司员工
|8
|药剂师
|艺人/歌手/模特
|9
|教师
|糕点/面包烘培师
|10
|保育员
|空中乘务员
出处：Kuraray
男生家长“希望孩子从事的职业”TOP10
|2026年
|2006年（20年前）
|1
|公务员
|公务员
|2
|公司员工
|运动员
|3
|运动员
|医生
|4
|消防员/或救援人员
|公司员工
|5
|医生
|工程师
|6
|警察
|飞行员
|7
|工程师
|木匠/手艺人
|8
|研究人员
|消防员/救援人员
|9
|专业人员
|教师
|10
|司机/驾驶员
|研究人员
出处：Kuraray
标题图片：PIXTA
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