日本的一年级新生长大后想当啥？

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每个人都有无限的潜力。只要坚持走自己相信的道路，就能把理想变为现实。大受日本一年级学生喜爱的职业，是带给人幸福感的糕点/面包烘培师和守护人们安心生活的警察！

Kuraray公司每年针对4000名小学新生实施“将来希望从事的职业”调查。今年的最新结果显示，“糕点/面包烘培师”位居综合榜首，在受访学生中占比达12.2%。排在前五位的职业和上一年相同。无论男女学生，对排在第四位的“消防员/救援人员”的支持率都有所提高，达到6.7%，仅比排在第三位的“运动员”低0.1个百分点。和20年前（2006年）的调查相比，孩子们对守护民众和城市相关职业的兴趣有所提高。

一年级新生希望从事的职业TOP10（男女综合）

2026年 2006年（20年前） 1 糕点/面包烘培师 运动员 2 警察 糕点/面包烘培师 3 运动员 花店店员 4 消防员/救援人员 护士 5 艺人/歌手/模特 教师 6 司机/驾驶员 艺人/歌手/模特 7 医生 警察 8 电视/动漫角色演员 司机/驾驶员 9 保育员 医生 10 冰淇淋店店员 电视/动漫角色演员

出处：Kuraray

从性别来看，女生最向往的职业是“糕点/面包烘培师”，支持率达21.2%，自开始调查以来已经连续28年位居榜首。此次排在第五位的“警察”已连续12年进入前十位，“消防员/救援人员”的排名也达到了历史最高的第12位，对于女生来说，“助人”的工作也变成了一种具有魅力的职业。

男生最向往的职业是“警察”（15.6%），已经连续两年位居榜首。其次是“运动员”（12.3%）、消防员或救援人员（10.8%）。20年前“运动员”（31.8%）一枝独秀，近年来逐渐形成了“三强”并立的局面。

一年级女生将来希望从事的职业TOP10

2026年 2006年（20年前） 1 糕点/面包烘培师 糕点/面包烘培师 2 艺人/歌手/模特 花店店员 3 冰淇淋店店员 护士 4 保育员 教师 5 警察 艺人/歌手/模特 6 医生 保育员 7 教师 运动员 8 护士 医生 9 花店店员 理发师 10 理发师 销售/客服

出处：Kuraray

一年级男生将来希望从事的职业TOP10

2026年 2006年（20年前） 1 警察 运动员 2 运动员 司机/驾驶员 3 消防员/救援人员 警察 4 司机/驾驶员 消防员/救援人员 5 电视/动漫角色演员 木匠/手艺人 6 研究人员 糕点/面包烘培师 7 油管博主 研究人员 8 糕点/面包烘培师 电视/动漫角色演员 9 医生 医生 10 木匠/手艺人 飞行员

出处：Kuraray

同步实施的“一年级新生的家长希望孩子从事的职业”调查显示，“公务员”（12.3%）连续两年成为最受女生家长青睐的职业。“护士”（10.8%）排在第二位，“医生”（6.6%）排在第四位，“医疗相关”（6.4%）排在第五位，“药剂师”（4.6%）排在第八位，为人类健康服务的工作较受欢迎。

男生家长最希望孩子从事的职业是“公务员”（17.5%），其次是“公司员工”（10.5%），已连续五年位列第二。可以看出男生家长倾向于选择稳定的工作。

女生家长“希望孩子从事的职业”TOP10

2026年 2006年（20年前） 1 公务员 护士 2 护士 公务员 3 公司员工 教师 4 医生 保育员 5 医疗相关 医生 6 专业人员 药剂师 7 糕点/面包烘培师 公司员工 8 药剂师 艺人/歌手/模特 9 教师 糕点/面包烘培师 10 保育员 空中乘务员

出处：Kuraray

男生家长“希望孩子从事的职业”TOP10

2026年 2006年（20年前） 1 公务员 公务员 2 公司员工 运动员 3 运动员 医生 4 消防员/或救援人员 公司员工 5 医生 工程师 6 警察 飞行员 7 工程师 木匠/手艺人 8 研究人员 消防员/救援人员 9 专业人员 教师 10 司机/驾驶员 研究人员

出处：Kuraray

标题图片：PIXTA

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