AI摘要报道的可靠性源于“标注出处”

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在各种信息充斥互联网的时代，报纸和电视常常被不屑地视为“垃圾传媒”“老媒体”，但AI新闻读者似乎认识到了一手信息的价值。

运营新闻报道APP的SmartNews公司（东京都涩谷区）从2025年7月开始在“SmartNews”上提供概括了重要新闻的“智能新闻AI摘要”服务。

2026年3月中旬针对520名AI摘要报道的读者实施的调查显示，关于“政治经济新闻”和“事件和社会快讯”，均有近六成受访者表示通过阅读AI摘要报道“加深了理解”。其中，20到39岁（内数）群体的该倾向更为显著，有七成表示“加深了理解”。另外，超过六成受访者回答说，通过阅读AI摘要报道，对以前不太关注的领域的新闻也产生了兴趣。

作为判断AI摘要报道可靠性的要素，约五成用户列举了“标注出处”。另外，列举“内容整理具有中立性”和“出处是可靠的报道机构”的受访者比例也超过了45%，可以看出用户重视“信息的背书”。SmartNews相关人士表示说：“调查结果暗示了针对发布一手信息的新闻机构的信任可能直接关系到用户的安心感”。

标题图片：PIXTA

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