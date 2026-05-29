原油价格飙升或迫使日本企业缩减核心业务

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受伊朗局势影响，原油价格飙升，供应压力也在不断加剧。民间调查企业的调查显示，如果这种状态持续半年，多达四成受访企业都不得不研究缩减业务问题。

原材料采购困难也有消极影响

受美以两国对伊朗实施打击行动影响，原油运输要道霍尔木兹海峡处于事实上的封锁状态。尽管出现了一些寻求结束战争的动向，但前景不明，市场对原油价格飙升和供应问题的担忧并未得到缓解。

帝国数据库公司针对全国企业实施了一次调查（4月3日至7日，有效回答1686份），关于原油价格飙升的现状维持多长时间可能会缩减核心业务这个问题，回答“3个月到6个月”的企业最多，占到整体的26.7%。17.2%表示“不到3个月”，合计相当于43.9%的受访企业可能会在半年内缩减核心业务。18.3%表示“可以坚持一年以上”。

从行业来看，对缩减业务影响最大的是包含加油站和汽车销售在内的零售业，表示可能会在6个月内缩减核心业务的企业占比达到了54.5%。另外，制造业受到的影响也较大，该行业的受访企业中，表示会在3个月内缩减业务的企业最多，占比达22.8%。

尽管调查主要针对原油价格飙升给经营活动造成的影响提问，但原材料采购困难也是一个严峻的问题。在调查中，有一家纸浆、纸张、纸加工品制造行业的企业表示，聚乙烯和塑料薄膜、溶剂等“源自石油化工品的原材料进货受阻，将导致无法生产，工厂运转停滞。客户企业的倒闭风险也在上升”。

可丽娜公司发布消息称，由于“原材料采购困难”，已经停止接收整体浴室新订单，原材料采购问题对生产的影响似乎正波及产业界。

标题图片：PIXTA

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