日本2025年“孤立死”人数约2.2万人

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在城市的公寓住宅中，邻里关系非常淡薄。难道相较于寻求帮助，有些人更愿意选择默默地死去吗？

日本全国警方2025年一年内处理的204562具遗体中，有76941人属于独居在家中死亡的“孤独死”。

其中，根据日本内阁府的推算，死后超过8天才被发现的“孤立死”人数为22222人，占到整体的近三成。虽然无法一概而论地定义“孤立”，但内阁府的推算标准是“遗体被发现前的一周，没有与因无法联系到自己而会感到担心的人有过接触，可以推断生前处于社会孤立状态”。甚至还有7148人死后超过1个月未被发现，占到整体的大约9%。

从年龄段来看，属于“孤独死”的人群中，85岁以上老年人最多，共15079人。其次是75到79岁（13412人）、80到84岁（11366人）。65岁以上老年人共58919人，占到近八成。

死后超过8天才被发现的“孤立死”人群中，75到79岁和70到74岁老年人分别有4329人和4047人，70多岁这个年龄段较为突出。从性别来看，男性17620人，是女性（4598人）的3.8倍。不婚化、老龄化导致单身家庭增多是催生“孤独死”现象的一个背景原因，而老年男性的“孤立”问题正变得愈发严重。

标题图片：photoAC

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