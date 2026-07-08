日本“需要采取措施”的老旧下水道管道合计长达748公里

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国土交通省近日公布了埼玉县八潮市去年1月发生大面积道路塌陷事件后实施的下水道管道专项重点调查结果显示，全国需要采取措施的管道总长度达到748公里。

一年内必须采取措施的“紧急度1级”管道共201公里

日本全国铺设的下水道管道总长度约49万公里。此次专项重点调查的对象是铺设时间超过30年，且口径较大（直径2米以上）的5332公里，公布了通过目测管道内部和无人机摄像头等手段检查、判定后的4692公里管道的情况。

结果显示，被判定为腐蚀或损伤尤为严重，一年内必须采取措施的“紧急度1级”下水道管道共计201公里，分布在277个地方政府辖区内。同时，五年内必须采取措施的“紧急度2级”下水道管道共计547公里，分布在356个地方政府辖区内。“紧急度1级”管道占比为4%，“紧急度2级”占比为12%。

此外，确认了96处下水道管道周边地下出现空洞，但调查称均已完成了回填等处理措施。

负责人员数量较峰值时期减少四成

国土交通省的数据显示，截至2023年末，铺设时间超过50年的老旧下水道管道占到整体的7%，2033年和2043年将分别增加至19%和40%。

另一方面，2023年时，负责下水道管道维护管理的地方政府职员等的人数为27000人，和峰值时期（1997年）的44000人相比减少了39%。同期地方公务员减少率为14%，负责下水道工作的职员减少率明显较高。

标题图片：埼玉县八潮市大面积道路塌陷现场，消防队员对掉入坑内的卡车司机展开营救行动（2025年1月28日，时事社）

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