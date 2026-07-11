熟食市场20年间扩大至1.5倍

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如今，人们每天对购买熟食的需求正日益增长。截至2025年的20年间，熟食市场规模已扩大至原来的1.5倍，其背后的原因，是双职工家庭增加，用于做饭的时间减少，愈发重视便利性。

食品超市和便利店成为增长引擎

日本熟食协会的调查显示，2025年日本熟食市场规模达到11.7075万亿日元，同比增加3.7%。这被认为是在大米等食品涨价的背景下，商品单价提升所带来的影响。

市场规模在2006年（7.8129万亿日元）至今的20年间实现了50%的增长。虽然在雷曼危机后的2009年全球经济衰退以及2020年发生新冠疫情期间一度出现下滑，但总体上保持了稳步增长之势。截至2025年，已经实现五年连续增长。在国内消费因人口减少和少子老龄化影响而出现停滞的背景下，熟食市场实现了切实扩大。

这种情况被认为和双职工家庭的增多有关，熟食协会相关负责人认为，“他们没有时间和精力在家中做饭，于是被称作‘中食(*1)’的熟食受到了欢迎”。另外，年轻一代非常注重时间绩效，追求时间利用效率；而老年人则是觉得“吃得少，买食材自己做菜会剩下造成浪费”， 这两类群体也都偏好熟食。

另一方面，从业态来看，食品超市和便利店合计占据整体市场的6成份额，和20年前不到5成相比，结构占比有所提升。

熟食协会相关人士表示，食品超市以店内烹饪的“新鲜出炉感”和打折促销为卖点，越来越多超市开始扩大熟食卖场面积，或是将熟食陈列在门店入口。另外，深夜营业的便利店也在加大力量研发熟食，最近20年间门店数量从大约4万间增加到了56000间左右。不过近年来开店空间缩小，出现了增长乏力的迹象。

标题图片：PIXTA

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