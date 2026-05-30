南鸟岛：因“稀土”和“核废料填埋场候选地”而备受关注

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南鸟岛是日本每天最早迎来日出的地方。本文将为读者介绍这座潜力无限、备受关注的东京孤岛。

日本唯一位于太平洋板块上的岛屿

南鸟岛是日本最东端的一座小岛，行政上隶属于东京都小笠原村。位于东京东南方约1950公里处，乘坐飞机单程用时4小时。和小笠原村的父岛母岛这两座有人岛的距离也达到了约1200公里，是一座远离人烟的远海孤岛。

尽管有多种不同说法，但一般认为这座小岛是大航海时代西班牙人贝尔纳多·德·拉托在1543年发现的。日本人首次登岛是在1883年，1998年被命名为“南鸟岛”，划入东京府小笠原岛厅。历史上这里曾有过将椰子油和鸟粪石作为资源进行工业化发展的一个时期，但由于远离大陆，物资补给极其困难，加上风暴潮等恶劣气象环境和传染病的流行，最终于1935年变成了一座无人岛。目前没有普通居民居住，但岛上建有飞机跑道和码头，有防卫省和气象厅的职员驻扎。

南鸟岛是大约1亿年前至数千万年前火山活动塑造的海底火山的山顶部分突出海面形成的火山岛。形状接近于单边约2公里长的正三角形，周围被珊瑚礁环抱。海面下的山体高约5000米，底部直径50公里左右，和首都圈的面积相当。

由于日本列岛位于四个板块的交界地带，所以历史上遭遇过数次强烈地震。但地处日本列岛东南方远海的南鸟岛位于太平洋板块上，且距离板块交界处十分遥远，也没有明显的活断层，所以被认为处在日本领土内最稳定的岩盘之上。

南鸟岛近年的动态

2012年6月 东京大学等组建的研究团队在南鸟岛周边海底发现稀土矿床

2016年8月 海洋研究开发机构(JAMSTEC)、千叶工业大学、东京大学等组建的研究团队在南鸟岛东南海域深海海底发现了大量含稀有金属的球状岩石“锰结核”

2026年2月 海洋研究开发机构“地球号”深海探测船在南鸟岛海域水深约5700米海底成功采集了含有稀土的海底淤泥

2026年3月 关于核电站高放射性废弃物（核废料）最终填埋场选址问题，经济产业省向东京都小笠原村申请在南鸟岛开展前期文献调查。

标题图片：从上空俯瞰日本最东端的小岛“南鸟岛”（2012年11月21日，时事社）

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