日本儿童人数连续45年减少

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卫生环境、医疗和护理技术的进步延长了人们的寿命。然而，生育率低的问题却无法通过技术来解决。人生百年时代将会给年轻人带来多大的负担呢？

儿童人数持续减少

日本总务省在每年5月5日的日本“儿童节”都会公布15岁以下儿童推算人口数据。截至今年4月1日，这一人数同比减少36万人至1329万人，自1982年以来连续45年减少，创下自有可比统计数据的1950年以来的历史新低。其中女童648万人，男童681万人。

儿童在总人口中的占比同比减少0.3个百分点至10.8%，自1975年以来连续52年下降。而65岁以上人口为3619万人（29.5%），已达到儿童人数的2.7倍，人口结构明显失衡。

按每3岁划分一个年龄段来看，12到14岁儿童最多，共309万人，9到11岁296万人，6到8岁268万人，3到5岁243万人，0到2岁213万人，年龄段越低人口越少，少子化趋势依然未能得到遏制。

联合国人口统计年鉴显示，全球人口超过4000万的37个国家中，儿童占比最低的是韩国（10.2%），其次是日本。日本之后是意大利（11.7%）、西班牙（12.6%）。

标题图片：photoAC

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