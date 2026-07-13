2025年日本军费开支9.3万亿日元

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2025年全球军费开支28870亿美元，同比增长2.9%。十年间增长了41%。日本军费开支622亿美元，排在全球第十位。

日本军费开支占GDP的1.4%

总部位于瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）近日发布的2025年全球军费开支调查报告显示，日本军费开支同比增长9.7%至622亿美元，位列全球第十，排名与去年持平。按本币换算的数字为93012亿日元，同比增加13.2%。

1988年，日本的军费开支为3.67万亿日元，1990年突破4万亿日元，整个90年代都保持着增加趋势。进入21世纪后，大致在5万亿日元左右浮动。2023年首次突破6万亿日元，2024年和2025年相继快速突破8万亿和9万亿日元大关。2025年军费的国内生产总值（GDP）占比为1.4%。

在全球军费开支最多的10个国家中，美国以9540亿美元居首，其次是推算值3360亿美元的中国和推算值1900亿美元的俄罗斯，第四到第十位依次是德国、印度、英国、乌克兰、沙特、法国和日本。俄罗斯同比增加5.9%，乌克兰推算同比增加20%至841亿美元。以色列排在全球第11位，同比减少4.9%至483亿美元。

美中俄军费开支占到全球的50%

全球军费开支中，排在首位的美国占比高达33%。中国的推算占比位12%，俄罗斯为6.6%，美中俄三国的合计占比超过了50%。日本的占比为2.2%。排在前15位的国家占到整体的80%。

全球军费开支的GDP（全球合计GDP）占比为2.5%。美国军费开支的GDP占比为3.1%，中国的推算值为1.7%，俄罗斯的推算值为7.5%。英国、法国等国均在2%到3%之间，意大利为1.9%。

标题图片：陆上自卫队开展名为“富士综合火力演习”的实弹演习，10式主战坦克向目标发射主炮，2025年6月8日，静冈县东富士演习场（时事社）

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