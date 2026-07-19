日本职棒球员年薪有多少？

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日本职业棒球运动员会近日公布的2026年赛季年薪调查结果显示，12支球队旗下713名日本运动员的平均年薪为5216万日元，连续五年创新高。

平均年薪同比增加311万日元（6.3%）。从联盟来看，太平洋联盟球队同比增加12.5%至5272万日元（355人），中央联盟同比增加0.1%至5158万日元（355人）。

年薪中位数（按序在713人正中间的运动员年薪）为2000万日元，同比增加了100万日元。

日本职业棒球运动员的平均年薪在1986年突破1000万日元，1994年突破2000万日元，1998年升至3000万日元以上。2005年以后的10年间基本没有太大波动，2020年突破4000万日元，此次调查首次突破了5000万日元。

软银球队居首

从各个球队来看，上个赛季夺得全日本冠军的福冈软银鹰队以8706万日元的平均年薪，时隔两年再次位居12个球队之首。阪神老虎队以7789万日元排在第二。上一年排在第一的读卖巨人队以6880万日元排在第三。

2025年平均年薪第一的球队与排在第12位的球队差值为4056万日元，而2026年排在第一的软银队和排在第12位的养乐多燕子队的差值为4715万日元，差距有所扩大。

据媒体报道，2026年日本职业棒球界年薪最高的日本运动员是日本火腿斗士队投手有原航平（6亿日元），年薪最高的外国运动员是巨人队投手雷德尔·马丁内斯（12亿日元）（均为推算值）。

713名运动员的平均年薪，因其在赛场上的位置不同而高低有异，具体来看，投手355人，平均为4973万日元；捕手81人，平均为4287万日元；内野手164人，平均为5538万日元，外野手113人，平均为6175万日元。

运动员会实施了关于更改合约的问卷调查。在五个等级中选择了最高两项“满意”或“非常满意”的运动员合计比例方面，阪神队以66.67%位居第一。第二至第四位分别是罗德海洋、日本火腿斗士和DeNA湾星。

标题图片：有原航平在回归日本火腿斗士队的记者会上（2026年1月13日，北海道北广岛市，时事社）

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