相较“日美同盟”，日本年轻人更认同“自卫队的存在”

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俄乌冲突爆发至今已有四年时间。在美国斡旋的和平谈判陷入停滞的背景下，此次以美国发动的大规模袭击为导火索，伊朗战争正式爆发。目睹剧烈动荡的国际局势，肩负着未来使命的日本年轻一代，他们的所思所想究竟是怎样的呢？

对“自卫队”的评价上升

美国和以色列两国从2月末开始对伊朗实施的大规模打击，给中东地区和国际社会带来了严重影响。日本财团每年针对1000名17到19岁年轻人实施《18岁意识调查》，今年3月中旬针对年轻人如何看待日本面临的安保危机这一问题展开了调查。

关于“日本处于和平状态的主要原因”，继上一次调查之后，此次列举“无核三原则”的受访者比例依然最高，达到了42.9%，但减少了2.6个百分点。或许是受2025年1月上台、奉行“美国优先”的第二届特朗普政府接连提出各种要求的影响，列举“日美同盟”的受访者比例减少了6.9个百分点，排名从上一次调查的第三位降至第五位。相反，列举“自卫队”的受访者比例增加了9.2个百分点，排名升至第二位。

关于“今后五年对日本构成威胁的因素”，列举“周边地区的战争或冲突”的受访者最多，占比为45.3%，其次是“针对日本的武力攻击”“针对美军基地的攻击”“国内恐怖袭击”。各项排名和上一次调查没有变化，但认为前四项内容构成威胁的受访者占比有所下降。

关于“对日本构成军事威胁的国家”，列举“朝鲜”的受访者最多，占比达66.8%，较上一次调查减少了10个百分点。上一次调查排在第二的“俄罗斯”也减少了10.1个百分点至44.%。另一方面，列举“伊朗”“伊拉克”的受访者占比较上一次调查有所增加，映射了伊朗战争导致的中东局势的动荡。

针对持续10年以上的防卫相关费用增加问题，包含“相对来说赞成”在内，34.5%的受访者表示“赞成”，24.4%表示“反对”，赞成和反对的比例较上一次调查双双下降。表示“不知道”的受访者比例增加12.2个百分点至41.1%，尤其是女性受访者的该比例增加了15个百分点，反映出当下不少年轻人难以看清复杂国际局势的状态。

假设日本当前仍坚持非核三原则，若未来重新审视对核武器的立场，受访者可接受的选项中， “国内制造”“国内保有”“由同盟国在日本部署”这三项的整体支持率和上一次调查基本持平，均接近30%。但从性别来看，女性持肯定态度的占比上升‌这一特征十分突出。

关于推行征兵制的问题，无论女性还是男性，包含“相对来说赞成”在内，表示“赞成”的受访者比例均较上一次调查略微增加。明确表示“反对”的男性受访者比例为45.2%，减少了10个百分点以上。

标题图片：photoAC

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