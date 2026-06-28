东京市区写字楼供给量，未来五年将呈抑制趋势

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通过城市再开发项目，东京市内原本商住多用途大楼密布的地区建起了新式高层写字楼。时尚的咖啡馆渐渐取代了味美价廉的传统定食店，若想吃个午饭，如今动辄就得花上1500日元。

2025年写字楼供给量达113万平米

房地产开发企业森信托公司（总部位于东京都港区）实施的《东京23区大型写字楼供给量调查》显示，2025年大型写字楼供给量为113万平米。较2024年的64万平米大幅增加，呈现出较为集中的供应态势。

预计2026年和2029年的供应量将和2025年持平，但2027年、2028年、2030年供应量会收窄，因此未来5年的平均供应量为87万平方米，低于过去20年106万平方米的平均水平。

从供应量的区域分布看，千代田区、中央区和港区这三个中心城区的占比压倒性领先。2021至2025年，由于“虎门 新桥” 区域的再开发项目等因素，其所在的港区占了总供应量的53%。

2026至2030年，这三个中心城区的供应量预计不相上下，均会超过100万平米；除“八重洲、日本桥、京桥”区域的供给量将在高位波动外，预计“内幸町、霞关、永田町”“西新宿”“青山”等地也将迎来再开发，开发区域呈现多样化发展。

另一方面，2025年中型写字楼的供应量为9.9万平米，和过去十年的平均水平（9.8万平米）相当。2026年将降至4.4万平米，2027年再次转为增加至8.8万平米。

标题图片：业已全面开业的JR东日本大型综合设施“TAKANAWA GATEWAY CITY”（东京都港区，2026年3月28日，时事社）

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