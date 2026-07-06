日本新闻自由度全球排名第62位

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国际性的非政府组织“无国界记者组织”（RSF）发布的2026年《新闻自由指数排行榜》显示，日本在180个国家和地区中排名第62位。虽然较上一年上升4位，但在七国集团（G7）国家中，属于仅略好于美国（64位）的低水平。

新闻报道的萎缩

RSF总部设在巴黎，在全球180个国家和地区针对新闻自由程度展开调查和信息发布。通过政治、法制、社会、记者生命安全等指标，每年对各国的“新闻自由度”进行赋分，并发布排名。分数越高说明新闻自由越有保障。

在2026年排行榜上排在第62位的日本，得分62.9分，被归类为“存在问题”（problematic）组别。RSF认为，防止安保相关信息泄露的《特定秘密保护法》（2014年施行）导致“新闻报道活动不断萎缩”，指出“缺乏保证信息源隐匿的合理机制，（媒体内部）自我审查的做法大行其道”。此外，政府干预、政府限制参加记者会人数、媒体内部男女不平等、记者俱乐部(*1)的封闭性等也被视作问题。

RSF第一次实施此项调查时的2002年，日本的排名是第28位。2010年曾升至历史最高的第12位，但第二次安倍内阁成立的2013年，排名大幅下滑，最近12年来一直在第60到70位的低水平徘徊。

另一方面，挪威连续10年排名第一。而G7国家中排名最低的美国，RSF认为“特朗普总统2025年回归以来，状况进一步恶化，新闻自由在很长一段时期严重倒退”，并列举了限制新闻自由、通过法律手段攻击媒体等方面的例子。

RSF发布的数据显示，从全球来看，新闻自由处于“困难”（difficult）（40到54分）或“极为严峻”（very serious）（1到39分）状况的国家占到调查对象的过半数，平均分数创下自开始调查以来的历史新低。RSF指出：“特别是与国家安保政策相关的法律限制正在扩大，即便是在民主主义国家，获取信息的权利也在显著倒退”。

标题图片：photoAC

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