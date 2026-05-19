日本石脑油短缺，波及薯片包装

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石脑油（化工轻油、粗汽油）是塑料、电器产品、汽车零部件、服装、药品等日常生活不可或缺的各种物资最上游的原材料。日本大约40%的石脑油从中东进口，大约40%的国内精炼产品也依赖于中东的原油原料。中东局势恶化正导致石脑油供应紧张度骤然升高。

包装上标注“节约石油原料”

中东局势日趋紧张，引发了人们对众多产品的重要原材料石脑油的稳定供给的担忧。

5月12日，卡乐比公司宣布将把薯片等14款主力产品的包装改为黑白包装。主要原因在于石脑油短缺，导致包装印刷用油墨和溶剂采购难度增大，公司表示“将优先保证商品的稳定供应，机动灵活地应对包括地缘政治风险在内的业务环境的变化”。

石脑油相关供应链企业达46741家

帝国数据库公司的数据显示，日本共有52家以石脑油为原料的乙烯、合成橡胶、聚氯乙烯树脂等基础化学产品制造企业。面向下游的流通渠道包括（1）和这52家大型企业直接交易，（2）通过贸易公司、批发商交易，（3）从采购这52家企业基础化学产品进行加工的企业处购买零部件或材料。

涉及这些流通渠道的制造业企业全国共有46741家，约占统计对象中全部制造业企业（约15万家）的三成。

化妆品、洗涤剂、汉堡包装纸

从行业来看，最容易受到石脑油涨价和采购困难影响的是“化学工业、石油和煤炭制品制造业”，4700家相关企业中67.2%都涉及到石脑油供应链。

在“化学工业、石油和煤炭制品制造业”的细分类中，制造塑料、合成纤维及染料、药品和化妆品、农药等的原料“环状中间体制造业”88.4%的企业属于石脑油供应链企业，包括合成黏合剂在内的“明胶和黏合剂制造业”87.3%的企业以及广泛用于汽车涂料和家用洗涤剂等领域的“界面活性剂制造业”84.0%的企业也对石脑油依存度较高。

而在“纸浆、纸张、纸加工品制造业”的细分类中，用于汉堡包装纸和纸杯等领域的“涂布纸”80.1%的企业属于此类。

“食品、饲料、饮料制造业”这种乍看和原油、石脑油没有联系的行业，也会因为包装材料采购难度加大等因素而受到影响。

日本政府声称“确保了日本整体所需的供应量”，否认了供给的不稳定，但经营活动受到影响的并非卡乐比一家。Mizkan公司（爱知县半田市）判断容器和包装材料采购工作可能会遭遇困难，5月1日决定暂停销售4款纳豆产品；日清制粉Welna（东京都千代田区）从4月开始，将“mama意面”等干面制品的捆扎带，从原先印有煮制时间的样式更换为素色款。

在医疗和护理一线，注射器和橡胶手套等用品日渐告急，住宅用隔热材料和食品薄膜等产品也出现了涨价或限售的现象。如果中东局势持续动荡，恐怕衣食住行的各个方面都将受到更严重的影响。

标题图片：卡乐比为应对石脑油短缺而更换了薯片包装（卡乐比）

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