找房的硬性条件，折射出社会百态

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过去，人们觉得日照充足的房间是舒心生活的重要条件。如今进入酷暑时代，朝南的房子要多花冷气费，成为了负面评价因素。

LIFULL（东京都千代田区）将用户在房地产住宅信息服务网站“LIFULL HOME’S”上使用租房搜索功能时的条件,按优先顺序第1到第20位分别换算成20分到1分，统计了2025年一年的情况。

从数据看出，用户要求的首要条件是“卫浴分离”（913分）。虽然较上一年调查减少了12分，但依然排在首位。“有停车场”（899分）以微小差距排在第二。在东北和北海道、九州和冲绳等非大都市圈地区，需要停车场的人较多。

“不需要担保人”这一项较上一年调查激增60分至256分。LIFUUL相关人士分析认为，“由于父母老龄化和没有能够依仗的亲属等原因，找到担保人已经变成一件难事”。同时，作为针对物价上涨和房租大涨的生活防御措施，“允许两人入住”也大幅增加了29分至493分。

另一方面，过去曾是标准条件的“朝南”大幅减少了71 分。如今进入酷暑时代，似乎“南向会导致冷气费开销增大”，因而变成了负面评价。浴缸“再加热功能”也减少了48分。或许是因为人们更重视时效性，“淋浴但不泡澡”的人越来越多，导致这一条件的重视度下降。

标题图片：photoAC

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