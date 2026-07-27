日本劳工短缺，蓝领工资上涨

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人手严重短缺的部分蓝领工种过去五年间的薪资水平大幅增长。而白领工种的专业岗位与行政、后勤类的事务性岗位之间，薪资水平出现了较大差距。

有些工种的实际工资还出现副增长

Recruit Works研究所依据厚生劳动省《工资结构基本统计调查》汇总的数据显示，日本2025年的平均年收入（月薪乘以12加奖金）为5456000日元，相较于有可比数据的5年前（2020年）增加了12%。但最近五年的消费者物价上涨率为11.9%，相当于实际工资基本没有增长。

从工种来看，五年间增长最多的是收（催）帐员、统计调查员、仪表抄表员等外勤业务从业者，增长率达到64%。涨幅前10的行业中还包含出租车司机、汽车装配从业者等4个蓝领行业。该研究所主任研究员古屋星斗指出：“随着老龄化加剧，对体力要求较高的蓝领岗位人手短缺问题尤为突出，薪资更容易上涨。”

另一方面，在白领岗位中，注册会计师、系统咨询师等专业岗位的薪资增长势头十分突出。但即便同属白领，事务性岗位的工资涨幅相对较小，尤其是工作内容没有明确限定的综合事务人员，工资涨幅仅停留在8.5%。

古屋研究员表示，目前尚未出现生成式AI导致白领需求整体萎缩的局面，但需要留意专业度较低的综合事务岗位的工资涨幅低于平均水平的现象。

此外，与薪资由供需关系决定的岗位不同，薪资采用“政府定价”（政府依据法律法规制定的价格——译注）的行业工资涨幅普遍较小。按照公共保险制度确定工资的医疗护理领域、票价采用审批制的公交司机、教师等群体、教师等，工资涨幅仅有一位数，实际工资呈负增长。古屋研究员指出，相关行业的从业者缺口持续扩大，恐怕会导致区域基础公共服务出现衰退。

标题图片：PIXTA

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