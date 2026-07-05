日本人还是喜欢吃白米饭

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米饭在日本人饭桌上不可或缺。2024到2025年的“令和大米危机”暂告一个段落，大米的零售价格也逐渐趋稳。

一天至少吃一次白米饭

网络营销企业NEXER（东京都丰岛区）与谷物销售企业Mizuho屋（山口市）联合实施的调查（500份样本）显示，86.8%的受访者一天至少吃一次白米饭，其中又以“1天吃2次”的受访者最多，占比达30.8%。从数据可以看出，即便是在面包和面条类主食选项增多的背景下，以米饭为中心的饮食习惯依旧深入人心。

在吃米饭的时候，近八成受访者表示注意到了“大米的美味”。具体来说，列举“吃刚煮好的米饭时”的受访者最多，占比达79.7%，其次是“吃饭团”（35.0%）、“吃新米做的米饭”（28.3%）。

关于为了吃到美味的米饭会做些什么，列举“选择新米”的受访者最多，占比为42.7%。列举“注重烹煮方法”“改变大米品种”“挑选产地”的受访者占比也分别达到了30%左右。

除了购买高档大米、高性能电饭锅等花钱的方法外，还有许多人通过付出时间精力来烹煮美味的米饭，比如一位50多岁的女性表示“购买糙米，按一周的量分次精磨后烹煮食用”，还有一位40多岁的男性表示“把事先冷却的大米，放在冰冷的矿泉水里浸泡三四个小时后再烹煮”，等等。

标题图片：PIXTA

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