2025年日本大米消费量创七年来新低

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在大米价格暴涨的背景下，日本消费者减少食用大米的趋势得到了印证。行业团体的调查显示，2025年人均大米消费量同比减少6%以上。

大约每月减少4.4碗

大米行业团体“米谷稳定供应保障支援机构”近日发布的消费动向调查结果显示，2025年日本人均每月大米消费量为4435克，同比减少6.1%，创七年新低。按一碗饭65克精米换算，相当于减少了4.4碗。

调查通过线上方式实施，对象为全国消费家庭追踪对象。2026年3月的有效调查家庭为1608户。根据调查当月的月初和月末精米存量、精米购买量和家庭人数，推算了家庭消费量。另外也在问询基础上对“中食(*1)”和“外食”（在外就餐）时的消费量进行了推算。

2026年3月的人均消费量为4339克。其中，在家消费（即所谓的“内食”）的大米占到64.5%，购买便当等的“中食”消费的大米占21.2%，外食占到14.3%。2016年家庭消费占比为68.9%，可见最近十年中食和外食的占比增加了近5个百分点。

从当月购买大米的渠道来看，从超市购买的人最多，占比达48.9%。其次是从家人、朋友等处无偿获得（12.0%）、网上购买（10.5%）、药妆店（8.5%）。去本地“米店”（米谷专卖店）的人仅占2.3%。

从各个渠道的购买单价来看，便利店最高，每公斤1038日元。单价最低的是“从米农处直接购买”（518日元），价格相差一倍。超市购买每公斤772日元，网上购买每公斤773日元。

标题图片：PIXTA

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