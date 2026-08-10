2025年全国特殊诈骗案损失金额达1400亿日元

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警察厅公布的数据显示，2025年全国“特殊诈骗”案件损失金额超过1400亿日元，达到上一年的大约2倍。属于“是我是我”电话诈骗，冒充警察以搜查为名骗取现金的“假警察诈骗”案件大幅增加。年轻人群遭受损失的情况比较突出。

警察厅近日公布的2025年特殊诈骗相关统计显示，全国认定案件数同比增加6789起（32.3%）至27832起，损失金额同比增加704亿日元（98.0%）至1423.1亿日元，均创历史新高。

日均损失金额3.9亿日元。平均每起既遂案件损失金额为523.6万日元，同比增加173余万日元。

65岁以上老年人损失认定案件数14273起，在除法人受害外的认定案件总数中的占比为51.3%，损失金额在损失总额中的占比为59.2%。

警方查获案件6575起（同比减少1起），查获犯罪人员2338人（同比增加64人），和上一年基本持平。查获的犯罪人员中，负责收取现金等财物的马仔1379人，占到约六成。查获的主犯人员仅69人。查获的暴力团成员等人员414人，占到查获人员总数的17.7%。

从犯罪手法来看，2025年“是我是我”电话诈骗中，冒充警察对受害人谎称“你的账户被用于犯罪”“你的手机被非法签约绑定”之类的说法，以优先展开调查为名，骗取现金的“假警察诈骗”案件共11014起，同比翻倍。损失金额达到1174.2亿日元。用花言巧语骗取未使用过的服务费用的“虚假费用索取诈骗”认定案件数5706起，与上一年持平。谎称返还医疗费或保险费，意图骗取钱财的“返还金诈骗”认定案件数3179起。

假警察诈骗认定案件中，30到39岁人群受害的案件最多，共2239起，其次是20到29岁，共1718起，年轻人受害情况较为突出。损失金额方面，70到79岁人群损失金额最多，共274亿日元，其次是60到69岁人群，共256亿日元。

社交媒体型投资、婚恋诈骗损失激增

通过擅自使用名人影像制作的社交媒体广告等方式诱导投资骗取钱财的“社交媒体投资诈骗”、通过社交媒体或交友软件等渠道让对方产生亲近感，骗取钱财的“婚恋诈骗”损失金额持续增加。2025年认定案件数同比增加48.2%至15168起，损失金额同比增加44.2%至1834.3亿日元。

平均每起社交媒体投资诈骗既遂案件的损失金额高达1213.3万日元。无论男女，受害者的年龄段都集中在40到69岁之间。

标题图片：从柬埔寨特殊诈骗窝点缴获的手机等作案工具，2025年8月，名古屋市（时事社）

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