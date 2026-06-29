国际版税收入最多的作品是《火影忍者》

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即便多年前就已经在日本结束播出，但《火影忍者》至今仍受到世界各国粉丝的支持。他们在网络上一次又一次地重温作品，听片中的背景音乐，甚至对主人公吃的拉面产生了浓厚兴趣。动漫的力量真是不容小觑！

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日本音乐著作权协会（JASRAC）发布的数据显示，2025年通过海外著作权管理团体获得的国际版税中，收入最多的国内作品是高梨康治作曲的动漫《火影忍者》的背景音乐（BGM）。

动漫《火影忍者》是一部跨越国界受到广泛喜爱的作品，版税收入来自包括美国、巴西和德国在内的51个国家和地区。日本传统乐器与重金属摇滚及管弦乐融合而成的充满动感的曲风，仅征服了日本人，也俘获了全世界的粉丝，时隔两年第八次荣登国际版税排行榜榜首。

《航海王》《进击的巨人》的背景音乐也进入了前十名，可以看出动漫作品已经成为外国民众对日本产生兴趣的一个切入口。

国际版税收入排名前十的日本音乐作品

作品名 作曲者 1 火影忍者疾风传BGM 高梨康治 2 航海王BGM 田中公平 3 全职猎人 BGM 平野义久 4 人生的旋转木马 久石让 5 博人传：火影忍者新时代 BGM 高梨康治 6 航海王BGM 滨口史郎 7 哥斯拉-1.0BGM 佐藤直纪 8 火影忍者BGM 増田俊郎 9 黑色五叶草BGM 关美奈子 10 进击的巨人BGM 泽野弘之

标题图片：火影忍者疾风传BGM（JASRAC）

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