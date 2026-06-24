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又到了阴雨绵绵、台风多发的季节。气象厅和国土交通省改进防灾信息体系，明确设定了划分为五个等级的预警机制。即使无法凭借人类的力量改变自然现象，也可以通过日常的防范来保住性命。

梅雨和台风造成暴雨的季节到来，日本气象厅和国土交通省开始启用新的防灾气象信息体系。

针对的是以下四种灾害。

洪水信息

对象是一级河川等全国大约400条大河

暴雨信息

台风和集中降雨造成的暴雨信息

暴雨引发的中小河川泛滥和内涝

泥石流灾害信息

陡坡发生的山崩和泥石流

巨浪

气压下降造成海面上升和台风等强风引发海浪冲上海岸的现象

针对上述灾害，均用1到5的五个等级来表示危险程度，明确规定了民众应该采取的行动。市町村政府通过防灾行政无线电广播和防灾软件等渠道向民众发布避难信息，一级电视和网络新闻报道等将以不同颜色来表示警戒级别。

和家人提前商量好在“黄”“红”“紫”各阶段应该采取哪些行动，这类日常防范工作具有重要意义。

警报级别 避难相关信息 民众应该采取的行动 5 特别警报 存在生命危险！应立刻确保安全 警戒级别达到4级时必须避难 4 危险警报 全体人员从危险区域疏散避难 3 警报 老年人等群体应该避难 2 提醒 确认自身避难行动 1 预提醒信息 警惕灾害发生

编辑部依据气象厅和国土交通省公开资料制作

2级（黄）：相当于“提醒”，民众应该确认灾害恶化时的避难路线和携带物品等避难行为。

3级（红）：老年人和身体残障人士应该避难。其他人群也应该调整日常行动，着手做好避难准备。

4级（紫）：当地政府会发布避难指令，需要组织“全员避难”，从危险区域疏散。

5级（黑）：已经发生或随时可能发生灾害。此时再开始避难反而可能造成危险。应该确保安全，保护性命。

标题图片：能登大雨导致塚田川泛滥，民宅被冲毁，2024年9月22日上午，石川县轮岛市（时事社）

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