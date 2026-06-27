日本人口五年减少309万

日本信息库

自2015年的人口普查以来，连续三次调查的人口均出现减少。与此同时，单身家庭增多，家庭数量增多。日本社会不断萎缩，人际关系日渐淡薄。

总务省公布的2025年人口普查估算值显示，截至2025年10月1日，日本总人口（含外国人）为123049524人，较上一次调查（2020年）减少3096575人。日本自1920年起，每五年实施一次人口普查，自首次出现人口减少的2015年调查以来，已连续三次出现负增长，且此次减少幅度最大。减少率也从上一次调查的0.7%扩大至2.5%，“人口减少”正趋于常态化。

与此同时，全国家庭数量增加2.3%至57124507户，创历史新高。户均2.15人，创有可比数据的1970年以来的历史新低。

从都道府县来看，东京和冲绳之外的45个道府县人口减少。爱知（从增加0.8%变为减少1.2%）、埼玉（从增加1.1%变为减少0.8%）、福冈（从增加0.7%变为减少1.0%）等六县从增加变为减少，岛根（从减少3.3%扩大2.9个百分点至减少6.2%）、静冈（从减少1.8%扩大2.7个百分点至减少4.5%）、广岛（从减少1.6%扩大2.6个百分点至减少4.2%）等39个道府县的减幅均出现扩大。

从各都道府县的人口来看，东京人口最多，共14246219人，占到全国的11.6%。东京圈（东京、神奈川、埼玉、千叶）的人口为3698.6万人，占到全国的30.1%，人口向东京圈集中的现象愈发突出。东京圈加上爱知、大阪、兵库、福冈，这8个人口最多的都府县的总人口超过6360万人，占到全国的五成以上。人口最少的鸟取县只有523732人，仅为东京的27分之1。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。