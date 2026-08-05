在留资格收紧，外国经营者信心动摇

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近日的一份调查显示，针对外国人在日本经营餐饮店等所需的在留资格（签证）条件收紧，几乎半数外国经营者表示“会受到影响”。其中还有人表示“考虑停业”。

资本金标准上调至原来的6倍

由于日本政府认为利用皮包公司等虚假企业旅居日本的外国人越来越多，出入境在留管理厅于2025年10月收紧了“经营管理”类在留资格。此前只需满足“500万日元资本金”或“两名以上专职员工”这两个条件中的任意一项即可。而新标准将资本金标准上调到了3000万日元，即原来的6倍；此外，包括员工人数、日语水平、学历和经营经验等标准在内，也都必须满足所规定的全部条件。

东京商工调查公司针对外国经营者实施的问卷调查（3月31日至4月7日实施，299家企业回答）显示，整体上近半数（135家）企业表示“会受到某些影响”。就今后的应对措施（多选），除了“通过增资等方式满足规定条件”（82家）外，还有一些企业表示会“研究出售或整合业务”（35家）、“转让经营权”（19家），还有16家企业表示会“考虑停业”。

关于新标准中哪几项条件比较严苛（多选）这个问题，有45家企业给出了回答。其中列举“上调资本金”的企业最多，达到20家；同时，以前只要达到500万日元资本金标准即可免除专职员工标准（两名），而新标准则要求企业必须“雇用一名以上专职员工”，16家企业认为这一条件太过严苛。

东京商工调查公司的数据显示，2024年日本国内143367家新设法人中，“资本金不到1000万日元”的占到九成。即便是日本企业，小微法人也占到了大半，可想新的在留资格标准对于外国经营者来说门槛有多高。

据媒体报道，在收紧条件之前的五个月，“经营管理”类在留资格平均新增申请量大约为1700件，但之后五个月的平均新增申请量大约为70件，锐减了96%。

标题图片：PIXTA

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