外国留学生人数首破40万人

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日本学生支援机构（JASSO）发布的数据显示，截至2025年5月1日，外国留学生人数同比增加21.2%至408069人，首次超过40万人，创历史新高。

外国留学生人数自2013年起持续增加，2019年达到312000人。新冠疫情期间一度减少，但2023年之后再次转为增加。从学校类型来看，就读日语学校的留学生最多，达到140174人。在高等教育机构求学的留学生为267895人，其中专修学校（专业课程）(*1)106829人，大学（本科）、大专、高专(*2)合计97107人，研究生院60013人。

亚洲生源占9成以上

从留学生的来源地看，亚洲地区的留学生最多（381148人），占比为93.4%。其次是欧洲（3.4%，13895人）、北美（1.3%，5216人）。

来源国（地区）方面，中国最多（131097人），占比为32.1%，其次是尼泊尔（24.6%，100239人）、越南（10.6%，43366人）、缅甸（7.2%，29413人）、斯里兰卡（4.3%，17626人）、韩国（3.6%，14612人）、孟加拉国（2.8%，11392人）。来自尼泊尔、缅甸的留学生一年间分别增加了35000人和13000人之多。

留学生中，男性占54.7%，女性占45.2%，另有0.1%无法回答。

早稻田大学的留学生最多

接收留学生最多的大学是早稻田大学（5541人），其次是东京大学（4922人）、立命馆大学（3386人）、日本经济大学（主校区位于福冈县太宰府市，2948人）、立命馆亚洲太平洋大学（2927人）。

标题图片：PIXTA

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